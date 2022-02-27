舞台劇《婚內失戀》導演吳維緯（中）攜主演金馬女配張詩盈（右）與陳彥達進行「名人夜讀」。（巨宸製作提供）

巨宸製作舞台劇《婚內失戀》導演吳維緯攜主演金馬女配張詩盈與陳彥達進行「名人夜讀」，三人談到劇中，中年夫妻的老公總是喜歡躲在廁所裡，在家中享受獨處時光，點出了許多結婚多年的夫妻相處警訊。吳維緯透露，該段劇情取材自真實夫妻的集體經驗，「我寫劇本的時候，問了非常多對夫妻，大部分的先生都會說，最喜歡的地方就是廁所！」指廁所成了眾多老公的家中避風港，但吳維緯也不禁納悶：「我更好奇的是，太太的避風港在哪裡呢？」

對於導演的提問，結婚6年的張詩盈感性地說：「老婆看起來是擁有最多家裡空間的人，但所有的空間好像又都是為了別人。」她也提到，像是母親節時，若送了「廚具」給媽媽，媽媽不見得會開心，「因為這是在提醒她的職位，但女性作為妻子和媽媽後，身分不應該只剩下這些。」

3人也討論，女性比較會正視夫妻關係中的問題，在夫妻結婚多年後， 兩人相處變得只剩「室友關係」，男性大多傾向逃避，所以喜歡躲在廁所，女性則會思考「為什麼我們還在一起」、「我們還要繼續嗎」等問題。

吳維緯雖然未婚，但她試圖從旁觀者的角度去看婚姻裡面的可能性，更能綜觀婚姻全貌，也表示舞台劇《婚內失戀》劇情中，安排了一對夫妻的三個不同結婚階段交叉敘事，其實是「極其殘酷的」。她提到，有次在彩排時，由於三個結婚階段是由六名不同演員詮釋，年輕夫妻演員張念慈、黃俊傑剛演完卿卿我我甜蜜戲份後，立刻又在台下看中年夫妻吵架到要離婚的戲，兩人大感衝擊、直問：「怎麼會變成這樣？」形容這場舞台劇猶如是一場跟過去和未來自己的對話。

鄧惠文醫師表示，夫妻難以溝通，常是因為對方回話是根據10年前的記憶來回應，她分享案例：老婆要求老公接她下班，對方卻要她坐捷運回家就好，這時妻子心想以前老公說好多遠都會來接，現在為什麼就不來，可是話一到嘴邊開始抱怨：「你之前不也載其他女同事下班！」老公覺得老婆無理取鬧，兩人掛完電話都憤怒不已。鄧惠文表示，這個案例中的女性其實是回想起過去的自己，拿來與10年後的狀態相比，妻子心裡覺得不受重視、渴望被愛，卻無法真正表達出內心想法，「每天進行10場諮詢大概可以聽到100則這樣的對話。」

鄧惠文提醒：「婚後許多的理所當然，兩人之間都該再重新找到共識。」尤其每個人該把認為「自我犧牲」的事情說明白，「如果對方不認帳，這就不是能記在帳上的付出，而沒有借據的借錢，你／妳還要不要借？」她建議已婚者都該設立「覺察點」，「一個讓自己改變的點，否則怨氣會越來越多，對對方不會有好的情緒，還會被控訴為負面情緒的製造者。」

舞台劇《婚內失戀》由巨宸製作、大川大立主辦、吳維緯編劇與執導，主演為吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑，是一齣獻給正在婚姻、體驗愛戀的男男女女，2022年最好的婚戀求生指南。該劇早鳥票限定8折只到2月28日，購票請洽OPENTIX售票系統。