前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於俄羅斯攻打烏克蘭，美國卻未派兵相救，前民進黨立委郭正亮披露，「俄烏戰事」對台灣老百姓最大的衝擊，是美國怎麼處理這件事；而獨派現在都不說美國要出兵了，現在都在講台灣要如何保護自己！

至於憂慮台灣目前處境的民眾，卻被打成假消息、認知作戰一事、郭正亮認為，事實上把烏克蘭比做台灣的，這是川普講的，川普甚至說烏克蘭和台灣是雙胞胎，而且還說下一個就是台灣；另外安倍也講烏克蘭會連動到亞洲情勢，這都不是台灣民眾講的，不要搞錯了。

郭正亮27日在《新聞大白話》就「地緣政治」深入分析，關鍵在於面對「地緣政治」處境要如何處理？台灣老百姓更關心的是美國會不會出兵？今年1月《天下雜誌》的民調顯示，台灣有60％的人相信美國會出兵；烏克蘭戰事爆發後，《天下雜誌》不妨在3月再做一次民調，會不會有變化？

郭正亮認為，「俄烏戰事」對台灣老百姓最大的衝擊，是美國怎麼處理這件事。美國也有很多智庫，包括親台灣的葛來儀也有說，美國怎麼處理烏克蘭，一定會影響台灣民眾的感覺，台灣自己要想清楚，是不是自立自強更重要？

郭正亮披露，他的群組有獨派的朋友，現在都不說美國要出兵了，現在在講台灣要如何保護自己，這樣討論才是正辦！就是台灣要如何自立自強，結交國際友人，要自己站起來。

郭正亮強調，台灣確實面對大的對手，歷史還可以改，但地理沒辦法改，地理位置就是命運。所以地緣是最重要因素，不是民意可以決定的。所以歐美這次就很冷酷無情，認為是最好的選擇，雖然有制裁，但是烏克蘭如果輸了就沒了，經濟制裁有什麼用？