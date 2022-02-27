台南市27日空污達紅害等級，台南市環保局派員稽查工廠啟動空污防制設備。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市3天連假難得回暖放晴，街頭遊客潮大增，27日上午卻發布濃霧特報，台南市4處空品觀測站有兩站測得「紅害」等級空污，立即啟動應變措施，中午過後轉為橘色等級，台南市環保局仍提醒28日仍為類似天氣，敏感族群應減少外出。

經過一周溼冷天氣，台南市近日回暖放晴，吸引民眾出遊曬太陽，27日卻再現霧霾，全市新營、善化、安南及台南空品觀測站測得空氣品質指數濃度變高，上午9時在新營與台南兩處測站一度測得「紅害」等級空污，AQI超過150多毫克，達「對所有族群不健康」。

台南市環保局空噪科表示，台南市27日隨著北風變弱，上風處的汙染物往下風處傳遞，台南市正處於容易累積汙染物的弱風處，不利汙染物擴散，形成累積。加上春季冷暖交替容易起霧，造成霧霾嚴重，氣象局對台南市發布濃霧特報。

台南市啟動「亮麗晴空計畫」應變機制，包括出動3輛洗街車、工業區啟動空污防制設備、加強工地灑水等措施，減少污染物排放，中午起日照產生對流，空品逐漸好轉，降為橘色「對敏感族群不健康」等級。

正值228連假第2天，台南市街頭湧現遊客，台南市環保局表示，28日清晨至中午的空氣品質仍維持類似情況，提醒敏感族群民眾在這時段應減少在戶外劇烈活動，並做好自我防護，中午過後霧氣消散，可維持正常活動。