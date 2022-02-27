立法院副院長蔡其昌（右）為台灣社區棒球大賽開球，他致詞時強調「棒球教會大家，先贏的人不一定最後就是贏」。（林欣儀攝）

讓棒球運動從基層扎根，台灣社區棒球協會2010年起每年舉辦競賽，今年共吸引50多支各縣市社區隊伍參賽，27日上午在台中市烏日區榮泉棒球場登場，立法院副院長蔡其昌到場開球，他意有所指的說，棒球沒有打到最後一局都是輸贏未定，先贏的人不一定最後就是贏。

蔡其昌為2022台灣社區棒球大賽開球，當起投手架式十足，他表示，職業棒球要推動的不只是精彩的比賽、不只是棒球的產業鏈，更重要推展基層棒球，尤其許多學校沒有棒球隊，職棒聯盟就有這樣的公益計畫，包括舉辦比賽或捐贈球具，希望推動台灣的基層棒球與社區棒球。

社區棒球大賽從2010年起年年舉辦，台灣社區棒球協會指出，參賽隊伍來自全台各個縣市，分為少年組低年級、少年組高年級與青少棒、青棒共4個組別，今年共有50多支隊伍參賽。

今年活動由國際獅子會300-C2區結合社區棒球協會共同舉辦，主辦單位指出，在推展社區棒球運動的過程中，最大困難在於場地租借，所幸大家齊心協力，在烏日區蓋了3座棒球場，主要提供非正式棒球學校隊伍參賽使用，未來希望持續爭取興建停車場，讓更多人參與棒球運動。

蔡其昌致詞時特別強調，運動不只能健身，透過比賽還能學習許多運動精神，棒球教會大家人生很多道理，像是三出局才叫結束、九局打完才叫比賽結束，就跟人生一樣，哪怕是最後一個打者，都可能擊出逆轉的全壘打，千萬不要放棄，輸贏在最後，不是前面贏就一定贏。