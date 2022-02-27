近日俄羅斯入侵烏克蘭的國際衝突，國內輿論也十分關注台海局勢，國民黨文傳會副主委林家興表示，俄烏情勢帶給台灣最重要的啟示正是國家安全不能依賴他人，以及國家內部必須高度團結一致展現抗敵決心，執政黨不思考完備國防政策、提出務實方案與在野黨及社會共同討論，卻忙著在內部製造敵人、轉移焦點。

林家興表示，國民黨的基本立場從未曾改變，就是捍衛中華民國、堅持民主自由體制、保障台灣人民安全與追求台海和平穩定，當民進黨立委王定宇批評藍營「長期弱化台灣國防，論調如同侵略者」時，如此以不實謠言製造內部紛擾對立的論調，不正是綠營最愛批評的「在地協力者」？對保衛台灣有無任何助益？

林家興指出，王定宇聲稱藍營弱化台灣國防，但實際上在過去馬英九總統任內對美軍購達201億美元，遠高於陳水扁總統任內的84億美元，以及李登輝總統任內的162億美元，而包括潛艦國造、推動與美合作研發F-16V皆是國民黨馬政府執政時於任內敲定及推動，對台灣建軍備戰有諸多貢獻，不容刻意抹煞！

林家興直言，民進黨蔡英文政府主政5年來，歷次重大軍購案，國民黨團也從未杯葛，而近日國民黨在立法院國防委員會的委員們都針對國際局勢及國家安全提出具體意見，在在都證明國民黨站在守護國家、強化國防的立場，台灣社會有目共睹，請王定宇及綠營有心人士不必再刻意藉機攻擊國民黨，淪為自己口口聲聲要提防製造內部衝突的「在地協力者」。