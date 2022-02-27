大家搶著跟畢業的毛警官傑森合影。（17LIVE提供）

《17瘋開箱》帶大家見證4隻警犬的畢業典禮。（17LIVE提供）

17LIVE招牌直播節目《17瘋開箱》日前由國民女友林莎和真人版娜美梓梓（董梓甯）率隊人氣17LIVER前進位於三峽的新北市警察局刑事大隊警犬隊，首次透過直播節目帶大家直擊揭秘平時難得能看到的新北警犬隊，節目中也為光榮退役的4隻狼犬明星毛警官傑森、小淘、粗骨、索龍舉辦畢業典禮。

節目中蘋妃apobaby、克雷雷Klaire、奶昔蛋蛋、林俞汝annie等4位17人氣LIVER成了實習領犬員，分別與傑森、小淘、福星、索龍等四隻毛警官搭擋訓練及闖關，比賽最後由蘋妃和傑森的隊伍奪冠。各組闖關前由領犬員教官們協助指導，梓梓和林莎討論說：「領犬員都很認真對LIVER們講解、好有耐心，發現他們不只對狗狗有耐心，對人也是，所以找男友可以考慮領犬員這種。」

俞汝示範餵食狗糧，驚訝餵食的量一餐就一匙，聽隊長解答才知道原來警犬都是少量多餐，林莎看到驚呼：「吃這麼少？突然覺得我們家狗吃太多了。」梓梓好奇「粗骨明明是最小隻的，為何叫粗骨？」隊長說「小時候牠比較小，我們總是望子成龍，還好牠有長粗骨一點。」小淘搭擋LIVER克雷雷說小淘超有反差萌，進行訓練任務英挺帥氣，私下卻意外超愛撒嬌。

節目當天新北警犬隊的人氣王「福星」，也以現役警犬代表現身慶祝學長們畢業，拉布拉多犬福星是全台唯一血跡偵蒐犬，福星當天也為身體不適的學長粗骨代班上陣示範，展現現役警犬的敏捷，讓LIVER奶昔蛋蛋不用牽繩就迅速完成各項任務動作。

闖關展現偵查實力後，這次《17瘋開箱》的重頭戲「毛警官畢業典禮」4位主角為傑森、小淘、粗骨、索龍等4隻光榮退役的警犬，每位畢業毛警官的領犬員都難掩不捨，傑森的領犬員蔡瑋欽說「從傑森3歲開始帶牠到現在8歲了，最大心願就是希望他能在領養家庭快樂度過下半輩子」，笑說自己剛來警犬隊第一個禮拜就被傑森撞歪了鼻樑，一起執勤相處這些年真的是有歡笑也有淚水。

索龍領犬員周耕瑋說「警犬隊成立8年索龍算是開國元老，感謝8年當中每次金馬獎或總統府的跨年或國慶日勤務索龍的工作付出，還很感謝牠每次都很相信我。」粗骨領犬員林志倫坦言一直不想去面對牠真的要畢業這一天;領犬員謝華從小淘六個月大就開始帶牠，細數一起走過各種大大小小勤務，他說：「希望牠到了我們精心挑選的領養家庭，未來能做真正的寵物伴侶，不用退休了還要工作，做個快樂的毛小孩！」