俄烏戰火延燒，俄裔美籍指揮家畢契科夫（Semyon Bychkov）沉痛表示，不得不退出夏天與俄國青年管弦樂團一起的音樂會，他表示，「俄羅斯入侵烏克蘭帶來難以想像的破壞和苦難，無論這場戰爭的結果如何，都不可能有贏家。」

畢契科夫表示，退出和俄羅斯青年管弦樂團同台的計畫是一個痛苦的決定，因為樂團成員是一群很有天分的年輕人，他本來也很期待一起演出，但在這種情況下不適合繼續演出。

他表示，他的退出不是針對樂團或是俄國人，「俄國大眾現在也承受著痛苦、恥辱和經濟耗損，面對政權施加的壓力，也很無助。」畢契科夫表示，在這種時刻站出來反戰的俄國人也等於是把自己的生命暴露在危險之中，「他們也需要我們大聲疾呼，槍聲必須停止，這樣我們才能慶祝生，而不是死亡。」

畢契科夫曾在2019年帶領捷克愛樂來台演出，他過去曾受邀為紐約愛樂、柏林愛樂代打演出，都令他聲名大噪。現為捷克愛樂音樂總監。