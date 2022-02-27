聯合國官員26日指出，已有超過12萬名烏克蘭人前往鄰國避難，主要目的地為波蘭和摩爾多瓦。

據新華社27日消息，聯合國難民事務高級專員公署副高級專員凱莉·克萊門茨26日稱，截至當天，至少12萬人從烏克蘭進入鄰國，大多數到波蘭和摩爾多瓦，也有一些人前往羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利。

一名波蘭內政部官員26日說，自衝突24日發生以來，10萬人從烏克蘭進入波蘭，其中90％打算投靠親友，其餘人正在波蘭沿波烏邊界設立的9座安置中心尋求幫助，他們可以在那裡獲得餐食、醫療服務和暫時歇腳處。

據估計，大約150萬名烏克蘭人生活在波蘭。

羅馬尼亞外交部說，24日以來，已有1.9萬名烏克蘭人進入該國。邊境口岸錫雷特擠滿了等待入境的烏克蘭人，外交部呼籲羅馬尼亞公民選擇其他口岸入境。就新冠防疫措施，羅馬尼亞政府說，對於申請入境的烏克蘭難民，將破例不要求他們隔離。

聯合國分管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲思25日指，計劃今後3個月內募集超過10億美元捐款，用於在烏克蘭開展人道主義救援。

法國總統馬克宏26日在巴黎舉行的一個農業展會上說，這場戰事將產生持久影響，就連歐洲人餐桌上最常見的麥片供應以及法國葡萄酒產業也會受到波及。

馬克宏說，他認為戰爭將持續一段時間，「我們必須有堅定的決心，保持團結」。他還說，法國正在實施一項方案，以應對當前局勢對法國經濟的影響。

據德新社26日報導，消息人士稱德國上月承諾向烏克蘭軍隊提供的5000頂軍用頭盔已經交付烏方。德國一項最新民意調查結果顯示，近七成德國民眾反對向烏克蘭提供武器，超過一半民眾希望請前總理梅克爾出馬調停烏克蘭危機。梅克爾在任內積極維繫德俄高層溝通，主張透過對話推動矛盾解決，確保歐洲穩定。

據烏克蘭衛生部26日表示，俄軍軍事行動已造成198名烏克蘭人死亡，另有1115人受傷。