台北市長柯文哲砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，挨轟替副市長黃珊珊大內宣。（楊亞璇攝）

台北市萬華去年5月歷經嚴重新冠肺炎疫情，台北市政府日前發表「堅韌的疫誌 台北市防疫紀實」新書記錄防疫作為，市府耗資153萬元僅印製500本，每本書成本高達3000元。台北市議員簡舒培批評，內容多處吹捧北市副市長黃珊珊防疫功績，黃珊珊的名字甚至出現44次，炮轟淪為黃珊珊的防疫大內宣。

柯文哲於去年8月2日防疫會議指示，各局處針對當年5月爆發本土疫情後的各項防疫措施、標準流程等彙整資料製作專書，由黃珊珊負擔任專案負責人，北市觀光傳播局出版。北市府砸153萬元製作防疫專書，印製500本，平均每本成本超過3000餘元，但一本定價僅350元。

書中寫下「政治選舉我參與很多，從沒看過一個副市長像黃珊珊那樣」、「為北市打下堅實防疫基礎」等於，頗有吹捧黃的意味，且全書15章節中，黃珊珊的名字就貫穿其中14個章節。

簡舒培發現，黃珊珊名字出現頻率達44次，不僅為眾人之冠，甚至還比柯文哲多出超過一倍，質疑柯文哲黨政不分，拿著市政資源幫黃珊珊擦脂抹粉，疫情當下疫苗不足之時發生好心肝事件，卻隻字未提，「好壞都要記錄，只講好的就是搞大內宣」，內容超過3分之1都在講黃珊珊，難道其他人沒做事情嗎？到底要紀實還是記人？明顯只是想推銷黃。

簡舒培質疑，向來最講求E化的柯文哲竟要出書，不符他過去主張，過去柯推動市府取消書籍報章訂閱，去年發放振興券時，更以「很low」為由堅決不考慮紙本，如今為了幫自家參選人抬價，不惜花大錢發行紙本書籍，痛批柯雙重標準。

她直言，市府都在為政治需求服務，且柯文哲最後一年臉皮越來越厚，為了黃珊珊與議員選舉，避免斷送自身政治生涯，沒有在怕、不管人家怎麼罵。

對此，北市發言人陳智菡回應，一年多來台北市累積了許多珍貴的防疫經驗，本書總計訪談了100多位受訪者，還原北市各機關、醫療院所與民間團體的防疫作為與心路歷程，黃珊珊身為北市防疫指揮官之一，有一定的露出或角色，非常正常。

觀傳局補充，全書耗時數月完成，全書頁數達320頁，因採訪人物數量多，編輯作業與工程也較大，首刷印量500本係經評估預算可印製量。