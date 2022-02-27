曾拿下環球中國小姐亞軍殊榮的女星溫翠蘋，至今50歲仍維持美麗性感形象，凍齡有術驚豔不少粉絲，然溫翠蘋這等美人，在感情上卻是少了點運氣，她曾經歷兩段婚姻，與第二任美籍尪在2014年結婚，3年後分開，她最近在節目上談到此事，坦言會選擇分開是因為前夫愛浪費錢，而這回離婚，她付出了180萬的代價。

溫翠蘋近來作客《單身行不行》節目，已斷開第二任丈夫5年左右的她，聊到這段婚姻，透露前夫是會計師，年薪最高可達20萬美金(約台幣560萬)，在美國算是年收入前百分之2的人了，但他的金錢觀念卻讓人受不了，是個月光族，還喜歡買自己能力無法負擔的東西，或好面子在外四處請客，導致身上沒存款就算了，連車都是貸款買的，還背了300萬的信用卡債。

溫翠蘋透露，前夫不懂儲蓄就算了，連花錢的方式也讓人看不下去，舉例他臉上長了小痘痘，竟然花了120美金(約台幣3300元)治療，還有明知自己沒錢，卻到處捐款，路見街友直接讓他去住飯店，溫翠蘋大嘆有愛心不是不好，但前夫實在是「同情心氾濫」。

溫翠蘋透露，前夫後來欠了太多卡債，讓她一人扛家計就算了，還想要創業，結果大半年沒收入，溫翠蘋自己後來想開室內設計公司，男方卻反對，說她可能賠錢，讓溫翠蘋無言又心死，認清彼此價值觀真的差太多，於是鐵了心離婚，但這場婚姻要切斷不容易，她最後還給了前夫180萬，只能怨嘆自己「太笨了」。