俄烏戰火猛轟下，全世界沒有人、沒有資產不受影響，股票、新興市場貨幣激烈震盪，心存恐慌的投資人來不及跟進機構投資法人早已布局的「避險資產」部位，慢一天搶進就套牢在高點，像黃金價格單日價差極大。瑞銀財富管理表示，傳統避險資產在戰火一起馬上有良好表現，這些資產短期內可能會繼續表現出色，但投資人真正要做的事是在投資組合中佈局「防禦性部位」，才是迎戰2022年金融市場激烈震盪的更好策略。

所謂「防禦性部位」，瑞銀財富管理看好美元，因為美元通常在地緣政治危機時表現良好，另一項是採取「股息策略」，動態配置策略和結構性金融商品組合，預估能有助於改善整體投資組合的風險回報。法國巴黎銀行財富管理則偏好「另類投資」，項目以低波動性投資產品為主，像是絕對收益債券基金、低波動性的另類 UCITS 基金策略，和浮動利率債券和信貸基金。

俄羅斯對烏克蘭開火當時，全球大宗商品價格當下飆升，瑞銀財富管理分析，戰火會導致供應中斷的可能性，大宗商品因此被視為有效的特定對沖工具，但投資人應選擇大宗商品「長期合約」，因其波動性低於短期合約。此外，能源股表現不一，因為衝突帶給部份石油和天然氣生產商個別風險，需小心選擇標的。

由於各國持續援助烏克蘭，瑞銀財富管理認為，投資人還可考慮在投資組合中配置另類投資部位，包括避險基金、私募股權市場、全球直接房地產和結構性投資等。依據瑞銀統計近20年來市場資料，避險基金在大多數年份都跑贏股票。私募市場與公開市場的相關性也很低，能為投資組合帶來多元化的好處。

「逢低買入的時機到了嗎？」，外銀財管團隊近日被客戶詢問的最大題。瑞銀財管認為，短期內波動性仍將居高不下，不能排除全球市場進一步下行的可能。法巴銀財富管理的建議是，未來幾週保持謹慎，並保持對股市的中性立場，意即不要預設風險類型資產下跌或上漲的空間，惟歷史顯示 ，這種地緣政治緊張局勢和軍事衝突，在較長時期內對市場的影響有限，且也不至於會發生大規模的經濟衰退。