俄烏戰爭進入第四日，路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，烏克蘭將為來自海外的義工建立一個「外籍軍團」，徵募國際義工以傭兵的身份加入抗俄行動。澤倫斯基表示，歡迎世界公民加入烏克蘭對抗俄羅斯，他在聲明中說：「這將是你們支援我們國家的重要證據」。

美國有線電新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基今日發布聲明，呼籲世界各地民眾起身加入對抗俄羅斯的行列。

他在聲明中指控俄羅斯殺害烏克蘭平民，同時讚賞烏克蘭人捍衛自己家園的勇氣，「烏克蘭人已經表現出捍衛自己家園、拯救歐洲的勇氣，以及在俄羅斯人猛攻下的價值觀。」

「這不只是俄羅斯侵犯烏克蘭，這是一場針對歐洲、針對歐洲結構、針對基本人權、針對全球法律秩序、規則及和平共存的戰爭開端。」

他向「全球公民」、「烏克蘭的朋友們」、以及和平與民主的支持者喊話：「任何想加入捍衛烏克蘭、歐洲及世界的人都能前來，與烏克蘭人並肩作戰，對抗俄羅斯戰犯。」

聲明也表示，任何想加入作戰的志士可以聯繫烏克蘭在當地大使館的駐外武官。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今日也發布推文呼應，呼籲想捍衛烏克蘭、世界秩序的外國人加入烏克蘭國際軍團，「我們打敗了希特勒，我們也可以打敗普丁。」

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