2022戀戀魯冰花花期約到3月10日。(呂筱蟬攝)

桃園市政府舉辦2022戀戀魯冰花活動，今年在大北坑第二遊客中心沿線種植魯冰花，串連大北坑休閒農業區和三和社區。桃園市長鄭文燦27日前往參觀，並手工製作多肉植物盆栽。他表示，魯冰花活動閉幕不閉園，農事體驗活動仍持續舉辦，歡迎民眾造訪美麗茶鄉。

鄭文燦說，大北坑及三和地區不同於其它龍潭茶鄉，當地地形深具特色，乳姑山夜景更是全桃園最美的夜景，搭配通車後便利的龍潭高原交流道將更具優勢，市府設置大北坑第二服務遊客中心暨三和青創基地，協助在地青年投入地方創生，為遊客提供更好的服務，在地團隊協助推動2022戀戀魯冰花活動，提供和窯點火、窯燒麵包、製作生活器皿等多元客庄農事體驗。

他也提到，因應魯冰花花期，228連假結束後休閒農業區仍常態營運，魯冰花園區採取閉幕不閉園方式，各類農事體驗常態舉辦，而元宵節過後陸續恢復的戶外活動，包括在老街溪河岸、新勢公園及光明公園舉辦的桃園燈會，另外還有復興區的北橫櫻花季，都歡迎民眾可多走到戶外體驗。