曾引起全台風潮的娃娃機無人店似乎已不好經營，台南市吳姓男子為娃娃機台主，得知相同機台有共通萬用鑰匙，最近拿著鑰匙四處竊取其他同型機台內的高單價商品，再放入自己機台內當商品牟利，遭警方查獲依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市中西區2月中旬陸續有娃娃機店家暴案商品遭竊，警方調閱遭竊商家周邊監視器，得知吳姓男子形跡可疑，近日再以車追人方式，將他逮捕，發現吳嫌本身也是娃娃機台主。

落網的吳嫌本身也是經營娃娃機台者，他得知同型機台有共通鑰匙，為節省自身台內的商品消耗，竟動起歪念，2月中旬起拿著鑰匙陸續前往多家同型機台的娃娃機店，利用無人店特性，偷偷開啟機台玻璃門，專挑高單價商品行竊。

吳嫌下手竊取的商品包括動漫人物例如航海王公仔、遙控器車等商品，價值不斐，再將贓物放入自己的機台內販售，警方清查共有3處受害店家，遍及中西區與安平區。

全案依竊盜罪移請台南地檢署偵辦，警方研判吳嫌尚涉及其它竊盜案件，持續擴大偵辦，呼籲民眾如有遭同樣手法竊取選物販賣機物品，均可與警方聯繫。

娃娃機為無人概念商店，因無需人事費用管理，曾在台灣各地方風迷一時，陸續發生社會糾紛，逐漸退燒，有機台主憑藉熟練的高超夾娃娃技術，到其他機台夾取商品，再放入自己機台，迭起爭議。最近機台共通鑰匙又成為竊盜問題根源。