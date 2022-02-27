香港特區政府衛生署衛生防護中心27日公布，截至當日零時，香港（26日）新增26026例新冠肺炎確診病例。
香港特區政府商務及經濟發展局（商經局）發言人27日表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，在過去一星期已迅速將大陸供應的醫療物資分發，供前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。
發言人表示，在大陸中央政府全力支持下，工作小組與大陸專班緊密對接，取得很大成果。就特區政府提出的各種醫療物資的需求，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備、醫療用品已陸續分批運抵香港。
香港特區政府衛生署衛生防護中心27日公布，截至當日零時，香港（26日）新增26026例新冠肺炎確診病例。
香港特區政府商務及經濟發展局（商經局）發言人27日表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，在過去一星期已迅速將大陸供應的醫療物資分發，供前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。
發言人表示，在大陸中央政府全力支持下，工作小組與大陸專班緊密對接，取得很大成果。就特區政府提出的各種醫療物資的需求，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備、醫療用品已陸續分批運抵香港。
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