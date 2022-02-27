企業17年甲級男女排球聯賽27日第一場比賽由女子組中國人纖出戰高雄台電，高雄台電靠著陳姿雅與李諭的帶領下，透過變化節奏讓中纖摸不著頭緒，雖然中纖Valdez、Peonia與劉美菁試圖回擊，仍不敵台電變化多端的攻擊，最終台電就以25比14、23比25、25比22與26比24拿下4連勝。

高雄台電經過1天的休息，李諭與陳姿雅的攻擊轉換節奏讓中纖措手不及，很快取得領先，中纖也喊出暫停調整。暫停回來，中纖把握台電幾次錯失攻擊機會將比數追近，但台電立刻回穩，黃芯瑜接連攻擊替球隊再次擴大領先，台電靠著這股氣勢以25比14拿下第1局。

次局中纖Valdez帶頭反撲，台電曾琬羚立即回應將比數扳平，此時中纖接連發生攻擊失誤，台電把握這股氣勢，陳姿雅、曾琬羚與黃芯瑜一舉將差距拉開，此時Valdez與Peonia一攻一守的帶領下將比數追平，台電隨後雖曾取得領先，但中纖靠著Peonia的發球直接得分追平戰局，兩隊也進入拉鋸戰，中纖最後靠著雙人攔網成功以25比23扳平戰局。

第3局，劉美菁與台電曾琬羚互別苗頭，一來一往的攻擊讓現場球迷看的大呼過癮，此時 Valdez發揮攔網攻力，成功破壞台電的節奏，同時帶動了團隊攻勢，也幫助中纖取得些微領先。但陳姿雅與曾琬羚立刻追平戰局，但台電靠著中纖發球失誤加上陳姿雅的攻擊得手，在後段取得領先，最終以25比22搶下第3局。

第4局中纖拒絕放棄，劉美菁與Valdez的攻擊讓球隊前期取得領先，台電整路苦苦追趕，隨後靠著黃芯瑜與李諭接連攻擊追平比數，並靠黃芯瑜的攔網與李姿瑩的發球直接得分拉開比數，但中纖力求反撲，靠著童綺芳的發球一度將比數追平逼入deuce，但高雄台電靠著黃芯瑜的攻擊得手加上中纖攻擊出界，最終拿下第4局，且以3比1拿下本場比賽勝利。