木工工會修繕志工至北門區案家修繕木門。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋，並載運衣櫥、床組、書桌椅等二手家具給案家使用。

居住於北門區的周姓工人平時從事營造業粗工，收入不穩定，與妻子育有3名就讀國小的子女，每月領取約6000元的低收生活津貼，經濟困難無法自行修繕房屋。

昨日電氣工會志工已協助更換開關及插座，並配置電線管路，今日木工及電氣工會志工分別進行室內裝潢與電線管路收尾，鋁製品志工進行前置作業，正懿企業有限公司也贊助臥室房門。

關廟區也有一位黃姓案主身體狀況不佳，還要扶養身障女兒，處境艱難。27日電氣工會另一批志工前往關廟區為黃家配置電線管路並裝設熱水爐，木工工會志工則載運衣櫥、床組、書桌椅等二手家具贈送給北門區及關廟區案家使用，新埔里張敬仁也到場關心。

此外，勞工局於官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，近期正擴增空間，14日起由金屬、電氣和泥水工會志工施工，讓整個收藏空間更完善。

勞工局局長王鑫基表示，弱勢勞工房屋修繕能持續運作多年迄今，都是仰賴各工、協會志工的奉獻精神，同心協力為社會弱勢服務，從事志願服務的過程中，提升了心靈境界，也讓生活經驗更豐富，修繕完成的安穩住所，為弱勢家庭面臨的黑夜點亮希望。