瘦子今舉辦新專輯《EARTHBOUND》發片記者會。（鄧博仁攝）

瘦子今舉辦新專輯《EARTHBOUND》發片記者會。（鄧博仁攝）

瘦子今（27日）舉辦新專輯《EARTHBOUND》發片記者會，並於活動上送來好消息，他去年因疫情延期的個人首次攻蛋演唱會「地囚人」，確定延至今年8月13、14日舉辦，瘦子開心表示：「終於可以跟大家在演唱會上見面，久等了。」至於屆時是否挑戰唱跳？瘦子笑回「沒辦法唱跳」，謙稱原因是「歌詞都記不了了，還要記舞蹈動作有點吃力」，感謝歌迷總是包容他「記憶體容量有限」，演出不時忘詞。

瘦子從頑童MJ116單飛出輯成為歌壇最強黑馬，獲大批粉絲支持，不過他自我要求嚴格，尤其針對自己容易忘詞一事反省，「很謝謝大家包容我記憶體容量有限，但我不能把這件事（忘詞）當成理所當然，新年新希望就是努力不要忘詞」，苦笑自嘲以前對於演出時老是忘詞有一種「擺爛心態」，「這個態度很不對，謝謝大家總是在我失誤時體諒我，我會更努力把它（背歌詞）做好」。

時隔一年推出新專輯，這次主題從上一張專輯的大自然到這次外太空，瘦子笑說：「第一張花了滿長的時間出去爽，心境上很放鬆、希望做出輕鬆的音樂，但這2年相信大家都一樣，被（疫情）困在同一個地方，可以感受到這一張比較多情緒上的發洩。」

不僅如此，《EARTHBOUND》同步發行限量全立體有聲書，照顧小朋友很有一套的瘦子，也在新歌MV裡講故事給小朋友聽，頗具備慈父之姿，但感情穩定的他卻還沒打算升格當爸，追問未來求婚方式？瘦子坦言還沒有想過這個問題，但跟好友KID（林柏昇）日前規劃親友同聚的浪漫求婚儀式比起來，瘦子比較偏愛低調的求婚方式，「比較可能是2個人私密求婚，求婚這段是2個人的事，婚宴婚禮都有家人，求婚儀式算是結婚前唯一的2人時光，我很喜歡低調、熱愛低調」。