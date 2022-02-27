台灣燈會參觀人潮突破千萬大關。（柯宗緯翻攝）

台灣燈會明天將閉幕，高市府指出，整體參觀人次突破千萬大關，228連續假期住房率達9成，展區周邊飯店住房全滿，外縣市遊客比例也激增，推估經濟效益可望逾160億元，成為「超級吸票機」。觀光業者也笑開懷直說，睽違2年的盛況，到處人擠人，旅宿業也一掃過去疫情陰霾。

高市副市長史哲指出，這次台灣燈會成功關鍵是市長陳其邁率領市政團隊守住疫情，今年因COVID-19疫情影響，高雄市府為了守住疫情、撐起民生經濟，在嚴格防疫措施下，特別規畫愛河灣及衛武營雙主場，以展期拉長、人流控管、分時分區分流方式辦理，擴大觀光效益。

高市府為吸引全台各地遊客至高雄欣賞燈會，2月每個周末安排精彩展演，天天有活動周周有彩蛋。從春節期間開始，外縣市遊客至燈會展區參觀近4成，春節過後連續2個周末的無人機展演，讓高雄旅館住宿率達到7成。

尤其，在飛行主燈無人機及燈會大戲船愛的推波助瀾下，連日來參觀燈會的外縣市遊客比例大增。高市府分析，228連假湧入燈會參觀的外縣市遊客逼近5成，連假首日為例，除鄰近的屏東台南外，雙北桃園遊客占10％，中部遊客10％，讓高雄市飯店住宿一房難求，旅館住宿近滿房。

身兼高雄市觀光產業推動聯盟總會長的御宿集團總裁劉坤福指出，肯定這次燈會辦得很成功，吸引外縣市旅客前來，對於振興高雄觀光產業宛如注入一劑強心針，感謝高市府及中央的用心，接下來也有多場演唱會、金曲獎都將到高雄舉行，對於觀光產業受益良多。

高市旅館公會理事長周文彬直說，已經睽違2年了，很久沒在高雄看到如此人潮盛況，高雄到處都是人擠人，旅宿業者笑開懷，這幾天亞灣周邊房間幾乎全滿，還有人忙著調房間，鹽埕區小吃、餐廳也都客滿，觀光、餐飲業者終於揮別疫情低潮，也期待將來高雄能舉辦更多大型活動。

此外，台灣燈會明天將閉幕，除今晚最終場的愛河灣的無人機展演外，還有《Pokémon GO Tour》、《武松愛老虎暨愛虎遊行》等活動，高市府更在今（27）日推出武營晚點名三部曲《我們心中的那一道光》228草地音樂會，迎接全國民眾到來。

今年台灣燈會閉幕節目，28日晚間也規畫不同以往的演出，人氣樂團告五人、饒舌歌手大支及新古典室內樂團所演出的音樂劇等，高市府鼓勵民眾多搭乘捷運、台鐵等公共運輸前往會場，快速便利逛燈會。