俄羅斯對烏克蘭開戰，立法委員林昶佐在臉書呼籲要「強化自身的國防戰力」，引發各界熱議。前國民黨立委林郁方表示，自己贊成恢復徵兵制，他還忍不住直言，有些人說自己身心有問題，所以沒當兵，但大家如果都不當兵，是要怎麼救台灣？身體這麼健全，說話頭頭是道，攻擊別人勇武有力，究竟哪裡有問題？是不是應該趁立院休會去補當一下？

林郁方今天(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，自己從頭到尾反對募兵制，因為台灣的處境比較像以色列、南韓。他指出，前總統陳水扁每次遇到全國性選舉，就把役期減兩個月，減到最後剩十個月，很多人就覺得，士兵技能半生不熟，乾脆改募兵制，但這樣不好，很多人要到軍中去磨練。

林郁方直言，「至於有些立委，我就不要點名了，你說你有身心上的問題，沒有當兵，問題是社會大眾相不相信你？」練了六塊肌，每天講要怎麼愛台灣、大家努力救自己，「大家都不當兵怎麼救台灣？」身體這麼健全，說話頭頭是道，攻擊別人勇武有力，究竟哪裡有問題？「你也說過病好了就可以補當兵，那現在要不要補當一下？現在立法院休會，至少去補當兩三個月，也沒有，有點虛偽」。

林郁方認為，天天叫人家要上戰場的人，自己連兵役都努力規避，大家要愛國，言行要一致，不是嘴巴講大家上戰場捍衛台灣，自己連兵都不都當，還捍衛什麼台灣？這是令人感到奇怪的事情。