台北市長柯文哲(中)「一日北高」自行車挑戰，第三站抵達彰化伸港鄉寶天宮，彰化縣議員張雪如（右）率領團隊和粉絲支持者大喊「主席我愛你」。（民眾黨彰化縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

台北市長柯文哲任內最後一趟一日北高行，27日下午2點半提前抵達彰化縣伸港寶天宮參拜，立委高弘安、中彰投黨公職人員，與大批粉絲齊聚列隊迎接，還高唱「歡迎歌」、「堅持」為他加油打氣，滿臉疲憊的他參拜後在廟內稍事休息聊天，並與支持者合影，短暫停留半小時後繼續南下行程。

臺北市體育總會自由車協會主辦的自行車一日北高活動，柯文哲在臉書貼文指，自己也沒有把握可以完成，更何況今年還要戴著口罩騎，悶到不行；台中市黨部主委郭達鴻、南投縣黨部主委簡千翔，與眾多柯粉都到場相迎。

彰化縣黨部主委、議員張雪如則充當啦啦隊長，不只準備小馬卡龍、三明治、水果、香蕉、橘子、蘋果、綠豆湯、貢丸湯、綠豆湯、咖啡、綠茶、蠻牛、能量補充飲、500條烤香腸等等豐富點心，更帶領應援團隊不斷為所有騎士加油打氣，讓單車騎士們大喊貼心。

柯文哲到伸港寶天宮僅稍做休息，並未受訪。他進入廟內休息，與寶天宮主委、黨員們聊天，一口氣乾掉一瓶能量飲的他，與廟外小朋友、粉絲合影時，雖疲累但看來心情還不錯。

立委高虹安說，很佩服阿伯這個年紀還能一日北高，這是很多人都做不到的，大家還在猜他會多吃香蕉還是香腸，結果他只喝能量飲料，體力看起來還不錯，相信對他完成一日北高應該沒問題。可惜因行程太趕無法與民眾一一合照，感到比較抱歉。

針對「今日烏克蘭、明日台灣」說法，高虹安表示，這是威脅恐嚇的說法，大家應思考的是，如何在經濟、貿易、國際關係上更努力提升實力，而非看到其他國家發生戰爭，就過度曲解自己國家處境。

至於有媒體傳出民眾黨副秘書長鄞楷謙耍官威，高虹安緩頰指沒有那麼嚴重，只不過團隊各單位仍需磨合，有磨合、協調都是好事，這也是為了讓大家合作必經的過程；對於有人放話給媒體，感到痛心；上次內部會議通過讓鄞擔任組織部主任，並非如媒體所說的拔官，而是要讓每個人的的分工執掌更明確。