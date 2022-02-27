台東縣海端鄉龍泉部落1名7旬婦人，昨天下午如廁時不慎踩空跌落大圳溝底，台東縣警局關山分局龍泉派出所獲報後，隨即通報海端消防分隊前來協助救援，在警、消合力之下，順利將老婦人從約2公尺深，且長滿雜草的圳底，以擔架及長梯拉上送醫，所幸經診療僅四肢擦傷，無生命危險。

「警察先生！我媽掉下去了」，昨天傍晚16時11分左右，關山警察分局龍泉派出所所長黃自成獲報有老婦跌入大圳溝，黃員隨即趕往現場，依家屬指引沿著大圳溝找尋，果然看到老婦一動不動的躺在雜草叢中，所幸還有知覺且意識正常。

據悉，因為該戶廁所就蓋在大圳溝旁，老婦人前去上廁所時，因單手必須拄著助行器，行動不便才會不慎踩空摔落。

黃員確認定點後，立即聯繫海端消防分隊救難人員到達現場，隨即以長梯伸至大圳溝底，救護人員將婦人身體固定在擔架後，以繩索綁住擔架，在眾人合力之下，從2公尺深大圳溝底拉起，隨即由救護車護後送至慈濟關山分院，所幸經診療僅四肢擦傷，並無生命危險。

家屬對警、消一再表達感謝之意，並允諾以後會多加注意，防止跌落事故再次發生。

關山警察分局表示，龍泉派出所所長黃自成發揮人溺己溺的高度同理心，處置得宜，有效減少消防人員搜救時間，圓滿完成救援任務，機警認真的工作精神及服務熱忱，足堪所有同仁之表率。