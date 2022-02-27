日前連續兩波低溫特報，伴隨濕冷大雨，加上這2天回溫快速，日夜溫差大，導致屏南地區蓮霧落果嚴重，農民愁容滿面，就怕血本無歸。

屏縣府農業處表示，農作物於低溫中甦醒回溫時，通常較為脆弱，統計全縣16個鄉鎮公所速報2月寒流造成農作災情，包括芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等品項皆有受損情況。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，低溫後伴隨陽光及高溫，通常是農作物顯現寒害的時機，已要求各公所加強彙整災損資料，目前統計屏縣農損被害面積達494.81公頃、損失金額4772萬元。

立委莊瑞雄27日中午特地前往蓮霧園實地了解狀況，看到許多果農，趁著好天氣搶收接近成熟的落果，看能不能在大批落果中，挑得一些尚可食用的次級果，但也有很多套袋不足月的青色小小果，根本來不及長大就掉光光，農民一邊掉淚，一邊哽咽的說「蓮霧都沒了，這些袋子還很新，要趕快撿起來明年還可以用」。

莊瑞雄隨即聯繫農委會主委陳吉仲，將屏東蓮霧園農損慘狀，反映給農委會，對方也承諾，一定會盡全力幫助蓮霧果農度過難關。