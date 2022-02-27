明天是228和平紀念日，蔡英文總統今與行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊參訪不義遺址，藍營解讀是為打擊被視為台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安。對此，蔣萬安今受訪表示，轉型正義要靠社會各界、各黨派共同努力推動，公開檔案、還原真相、撫平傷痕都需要各界努力。

蔣萬安表示，他在立法院一直關注的重點，促轉條例審查中，他也清楚表達立場，特別對第六條投贊成票，與受難者家者請益拜會過程中反映，很多年事已高，跟時間賽跑，不希望帶著有罪之身、遺憾入土，這點在審查表決對民進黨版本投下同意票。

蔣萬安表示，當時審查過程中，國民黨也有自己的版本，各黨團包含範圍幾乎一樣，國民黨版本涵蓋範圍更廣，包含日據時期，當然支持國民黨團版本；民進黨提出再修正動議，文字內容對於撤銷不法判決更周延、完整，所以支持民進黨團版本的第六條。

蔣萬安說，他要再三重申，轉型正義最重要的，希望面對歷史、還原真相，撫平傷痕、社會和解，要靠各界、各政黨共同努力。