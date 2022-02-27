已經換上繁殖羽的稀有冬候鳥冠鷿鷈，近日在台東知本溼地現蹤。（莊哲權攝）

台東知本溼地近日出現1隻已經換上美麗繁殖羽的稀有冬候鳥「冠鷿鷈」，牠的頭部黑色羽冠豎起時，有如最夯的龐克頭，正面看又像是卡通主角米奇，但是由於擅長潛水，行蹤飄忽不定，台東「賞鳥男孩」許宸說，想要拍到牠，簡直像在玩打地鼠遊戲。

這隻已經逐漸換上繁殖羽的冬候鳥冠鷿鷈，從耳後延伸到頸部的飾羽，基部是棕栗色、端部是黑色，遠望有如脖子戴著圍巾，更特殊的是黑色的冠羽豎立起來時有如爆炸頭，成了台東目前最夯的動物明星，吸引不少鳥友前往一睹丰采。

台東「賞鳥男孩」許宸說，有著繁殖羽的冠鷿鷈正面看像米老鼠，但是因為牠潛入水中抓魚的時間，最長可達30秒甚至1分鐘，潛入水中再冒出水面時，可能在遙遠的另一端，也有可能近在眼前，行蹤飄忽不定，難以捉摸，想要觀察到牠，除了靠點運氣以外，還必須眼明手快，「像在玩打地鼠」。

他說，冠鷿鷈常出現在國家地理頻道，華麗、逗趣而且頗具戲劇效果的求偶舞，更是一生一定要看1次，只是在台灣想到牠們共舞的機會很少，只能從視訊平台觀賞；冠鷿鷈在台東鮮少有紀錄，繁殖羽更是難能可貴，有鳥友一直想拍繁殖羽的冠鷿鷈，沒想到在首次到訪知本溼地就遇見，真是幸運。

據了解，冠鷿鷈身長約50公分，又名鳳頭鷿鷈、浪裡白，歐、亞、非、大洋洲都有分布，中國大陸繁殖地主要在東北、內蒙等地，越冬時則經過河北、河南、山西、陝西等省，遷往雲南、四川、長江以南及東南沿海，金門數量頗多，台灣為稀有冬候鳥。

已經換上繁殖羽的稀有冬候鳥冠鷿鷈，近日在台東知本溼地現蹤。（莊哲權攝）