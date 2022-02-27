俄烏全面開戰引發國際高度關切，兩岸關係也連帶受到關注，民進黨立委王定宇批評國民黨台北市議員徐巧芯對俄烏局勢的發言，是無視侵略者的霸凌。對此，徐巧芯反嗆王定宇邏輯荒謬，講政治的時候叫的比誰都大聲，能抹屎就抹屎，但自己的問題卻裝死到底。

徐巧芯今天(27日)在臉書上表示，沒有任何人說「被打活該」，目前只有聽到王定宇這麼說而已。她質疑，「你自己說的話塞到我嘴巴裡幹嘛？王定宇為什麼要說烏克蘭被打活該？難道我可因為王定宇以前是川粉，先前川普說普丁是天才，就指控王定宇也力挺獨裁者、認為普丁是天才？」

徐巧芯指出，這邏輯很荒謬，但綠營用這樣的論述抹黑別人的時候竟然還有人跟著叫好，才是真正的荒謬。徐巧芯直言，「而且王八千同學啊，這種做法跟當時你當年自己絆倒張銘清，卻不敢承認，聲稱對方是被「樹根絆倒」（但現場根本相當平坦），有什麼兩樣？」

徐巧芯質疑，「抗中保台」、「抗俄保烏」的形容，什麼時候變成支持侵略者？還是又是「綠能，你不能」，民進黨可以說抗中保台，但國民黨說了就可以扣一個帽子栽贓別人？

徐巧芯批評，王定宇這種人會去栽贓別人也不意外，從他平常的生活中，就可以看出這個人的人格如何。比方說跟顏若芳住在一起，卻聲稱有繳房租，只是房東跟訪客，被人家噴漆在服務處卻不敢追究，也不敢提吿，「甚至之前很變態的偷看我個人不公開的臉書還PO出來，當時私訊他，告知他的行為這樣很不妥，他也不敢讀不敢回」。

徐巧芯更說，有些人就是講到政治的時候叫的比誰都大聲，能抹屎就抹屎，但自己的大問題卻裝死到底。