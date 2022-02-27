米迪幼兒園

桃園市1家3口3人確診，其中兒子就讀的米迪幼兒園擴大採檢，揪出米迪幼兒園另外4幼童染疫，也釀3位就讀國小的兄長確診，因3國小生分屬觀音和富林2國小，教育局也公告，米迪幼兒園含米吉課照中心、觀音國小和富林國小自27日起停課14天至3月11日，市長鄭文燦強調幼兒沒有打疫苗，非常容易群聚感染，呼籲有症狀務必篩檢。

鄭文燦說，桃園1家3口家庭群聚感染，市府針對確診幼兒就讀的米迪幼兒園擴大採檢287人，其中10人陽性確診分屬3家庭，包括一對兄妹、一家6口和一對父子，其中兄妹檔中除兄確診、兄長就讀的富林國小教師也確診，另6口中就讀觀音國小的兄弟也確診，因此教育局宣布米迪幼兒園、富林小和觀音小3校停課14天至3月11日。

「依我判斷跟上次八德加貝爾幼兒園一樣！」鄭文燦說，幼兒沒有打疫苗，非常容易群聚感染，但因症狀輕微容易被忽略，呼籲各學校、各家庭，家中或校園中幼兒有上呼吸道症狀或發燒，一定要趕快篩檢。

衛生局長王文彥說，最早確診的幼兒（案20485），19號就有症狀，直到25號父親自費採檢陽性確診被匡列才揪出染疫，強調Omicron因無症狀或症狀微小容易被疏忽，展開就會有二、三波傳播鏈，「按照經驗可能會有持續發展可能！」，希望所有學校尤其國小跟幼兒園，因為沒有打疫苗，務必健康監測跟預防採檢。

「這次就是沒有篩檢，因為症狀輕微擴大成群聚感染！」鄭文燦直言，米迪幼兒園群聚感染事件因幼童確診前有症狀卻無警覺，1人擴大到10人染疫分屬3家庭，市府第一時間匡列採檢揪出，讓群聚感染不至於擴散，昨天也已採檢1401位，盼透過早期監測揪出確診者，早期發現、早期預警，他呼籲將來幼兒園或醫院遇到上呼吸道疾病一定要趕快採檢，不希望成為下一個加貝爾幼兒園，要高標準處理案件。

鄭文燦說，針對觀音某家庭1家3口群聚感染事件，市府擴大匡列，其中兒子案20485就讀的觀音米迪幼兒園就讀，衍生11個確診個案，昨天全校採檢結果增加11確診，分屬3家庭。

鄭文燦說，第1個家庭為米迪幼兒園學生案20554，衍生就讀富林國小的哥哥和哥哥的級任老師確診，全校150人全居隔並停課14天。第2個家庭為案20561、20562姊妹都在米迪幼兒園就讀，衍生1家6口全確診，包括父母和2位哥哥，其中在某電子廠工作的家長已採檢職場329人，哥哥就讀的觀音國小也已採檢1036人。第3個家庭為米迪幼兒園學生案20556，釀父親染疫，其工作的蘆竹某化學工廠，也擴大居隔30人並持續疫調匡列。

鄭文燦說，米迪幼兒園全校師生居隔90人、停課14天；觀音國小全校師生共573人，擴大採檢1036人，其中確診班級師生要居隔；富林國小師生150人、採檢237人，因師生都有人確診也要全校居隔；米迪課後照顧班有5個班級，都是觀音國小學生，考慮有混班上課情況，也採高標準86人居家隔離。