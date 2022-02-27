俄烏開戰引起全球關注，也激起台灣網友面對戰爭威脅的省思，知名網紅、部落客「我是小生」就在臉書發文指出，認為台灣若發生戰爭，以海島國家來說，無處可逃只能背水一戰，認為應該恢復一年徵兵制。

我是小生在臉書發文表示，這兩天看到俄羅斯飛彈炸到烏克蘭平民居住的大樓，老婆就問他「如果真的發生戰爭，我們可以躲到哪裡？」而他的回答只有一句「老實說，還真的沒有」。

我是小生也解釋，身為海島國家，台灣不像烏克蘭有其他接壤國家可以逃，若發生戰爭只能背水一戰，「所以824T防砲退伍的我，支持恢復一年徵兵制」。

對於「當兵都在浪費時間」的論點，我是小生以當兵經歷反駁，自己拿65K2打過滿靶、跳過砲操、下過基地、經歷過高裝檢，雖然退伍後會忘記細節，但對部隊運作流程有基本概念，「戰時複習一下就有基礎戰力，這是訓練義務役最重要的目的」。

我是小生認為，這幾十年都算是承平時代，部隊只需要維持基本的裝備保養和運作，「但如果完全不去體會熟悉這些流程，真的戰爭就只能等死」，也希望女生能打過靶，至少知道怎麼開槍自保，自己戰時上前線的時候，知道老婆懂得自保的技能，「畢竟戰爭就是這麼殘酷，不分性別、不分年齡、不管顏色」。