通膨上升帶動房市熱鬧滾滾，房價全面大漲，繼2020年上漲7％，2021年持續上漲了15％。惠譽國際信評因此緊盯房貸金流來源的台灣銀行業資產品質變化，實際也發現，不動產相關放款項目近年來躍為銀行業「持續上升」的集中風險。

意即，房價高漲恐會傷害到提供資金的銀行，因此惠譽支持金管會預防性地調升國內新增不動產放款的風險權數，認為可以協助銀行業控制集中與信用風險。

惠譽金融事業評估部門統計，房貸與建築放款佔國內銀行業總放款的比率，由2019年底的35％提升至2021年底的37％。建築放款約占國內銀行業總放款的9％，並於2020年與2021年分別成長18％與14％，遠高於銀行業同期總放款年增的5.5％與7.0％。

央行、金管會針對金融機構阻斷炒房金流，惠譽認為，不認為官方措施會使不動產相關放款在銀行總放款的占比顯著減少，但對台灣銀行業的信用體質會有正面的影響。預期整體銀行業的放款，2022年將成長6％，較2021年的7％微幅下降，銀行放款將被迫更多元化，擴張至不動產以外的產業，例如工業相關的企業投資放款。

基於全球貨幣政策加速正常化，惠譽透露，可能修正台灣今年利率的預測，從先前預期的「不升息」修改至些微的調升，「較高的利率將可能抑制台灣的高房價！」

金管會已上調不動產的風險權數，惠譽預估，對台灣銀行業CET1（普通股權益第一類資本)比率11.5％的影響，將少於10個基本點，因為受到影響的曝險占總放款的占比較小。 此外，採用最終巴賽爾資本協定三所更新的LTV風險權數後，住宅擔保放款的典型風險權數，將自2019年底超過60％，降低至2021年底的30％～40％，惟此水平仍高於其他一般亞太地區已開發市場的10％～30％。

惠譽並認為，此措施不太可能導致台灣銀行業的經營環境分數、或其他個別銀行的評等有所改變。台灣銀行業高度分散的市場及高度競爭，才是台灣的經營環境分數主要受限之處。