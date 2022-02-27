台北市今日無新增本土個案，衛生局公布新北涮涮鍋店確診員工（案20456）足跡，曾搭捷運到忠孝敦化、小巨蛋站，前往墨賞新鐵板料理、麥味登北市健康店。

根據疫調足跡，個案於18日搭捷運從府中站到忠孝敦化站，並前往墨賞新鐵板料理，再從忠孝敦化站返回板橋站。21日從府中站經西門站至小巨蛋站，前往麥味登北市健康店、中華公園，再從小巨蛋經西門站返回板橋站。

衛生局說，新北市確診個案17日有喉嚨痛症狀，25日確診，可傳染期曾搭乘捷運，並至北市餐飲店及公園，已通知店家及場域清消。

衛生局指出，配合中央政策，3月31日前，18歲以上尚未完成第1、2劑疫苗接種之民眾於北市合約醫療院所完成接種後，可獲得200元商品禮券，提醒市民如需預約第1劑及第2劑疫苗，可至北市政府衛生局官網／新冠肺炎疫苗專區／重要訊息(網址：https：／／reurl.cc／0xyymb) 查詢醫院資訊。