俄烏交戰進入第4天，面對雙方會談平息戰火可能，據大陸央視報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在當地時間27日表示，由俄羅斯外交部、國防部和其他機構，包括總統辦公廳成員組成的代表團已經抵達白俄羅斯，準備與烏克蘭方面進行會談，會談計畫在戈梅利州舉行。但烏克蘭總統澤倫斯基表示，希望與俄羅斯達成和平，可以成為與俄羅斯談判平台的有華沙、布達佩斯、伊斯坦堡，而不是明斯克。

澤倫斯基表示，如果俄羅斯沒有經白俄羅斯境內攻擊烏克蘭，在明斯克舉行俄烏會談「本來是可能的」。

澤倫斯基在社交媒體上說：

現在我們談論的不是明斯克，其它會面的城市可以成為平台，我們當然想要和平，我們想要會面，我們想要結束戰爭。華沙、布拉提斯拉瓦、布達佩斯、伊斯坦堡、巴庫，這是我們向俄羅斯方面提出的所有建議，當然，任何其它城市都適合我們，但應該在沒有從其境內發射導彈的國家，只有這樣，談判才能誠實，才能真正結束戰爭。