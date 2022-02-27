Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 27, 2022

Russians taking L’s in Kharkiv this morning. pic.twitter.com/p8u8yKMwn6 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2022

烏克蘭第二大城遭砲擊! 大樓外牆消失 已知1死

根據BBC報導，俄羅斯戰車據稱已進駐烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），而當地居民直擊街頭巷戰，並把影片上傳到推特，俄羅斯部隊在哈爾科夫挺進時疑似遭遇反抗，頓時槍聲大作、火箭彈齊發！

「英國廣播公司」（BBC）24日報導，俄羅斯戰車據稱已進駐烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），BBC派駐於烏克蘭首都基輔（Kyiv）的記者亞當斯（Paul Adams）表示，稱根據烏克蘭官員的發言，俄羅斯戰車似乎「已進駐烏克蘭第二大城哈爾科夫」，並感嘆「這一切都發生得這麼快」。

俄羅斯國防部少將發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣布，「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，已在俄羅斯火力支援下「進行反攻」，並「突破」烏軍裝備精良的前線，烏克蘭邊防部隊「並未抵抗」，正放棄陣地和武器撤退。

俄羅斯國防部宣稱，雖然烏克蘭軍持續砲擊、對東部平民造成損失，但俄軍「不會對烏克蘭城市發動任何飛彈、空襲或火砲攻擊」，只會瞄準軍事基地、防空設備、軍用機場等設施。

儘管推特上的影片真實性仍有待證實，但已經引起各國網友關注。