品田山三角點發生登山客墜谷，新竹縣消防局空拍機在案發現場100多米深谷拍到一人，已無生命跡象。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

品田山26日發生墜谷2死不幸意外，陳姓登山客疑因地面結冰腳底打滑墜落，領隊吳台生伸手救援不成，雙雙摔落深谷。消息傳出，眾多山友感嘆，伸手救人是瞬間本能反應，根本來不及思考。

據了解，由大台中登山隊隊長吳台生（50歲）帶領的「愛山秀霸我來了」6人登山團，行程是24日到28日。26日一行人從品田山返回新達山屋時，因山區下雪後地面結冰，來自彰化的67歲陳姓登山客腳底打滑，吳台生伸手要救陳男時也滑倒，兩人都墜落山谷。

新竹縣消防局接獲台中市消防局轉報，由二大隊派出10名搜救人員，經空勤總隊分批運送到品田山，徒步走到三角點事發現場後，以空拍機展開搜尋，發現穿藍色外套的陳男，陳屍在正下方100多米的深谷。

新竹縣消防局二大隊隊長陳軍佑表示，搜救人員冒險以垂降方式下到谷底，在陳男陳屍處附近約100米，發現穿深褐色外套的吳台生，也無生命跡象，搜救人員晚上把2人遺體拉至品田山三角點，27日由空勤總隊直昇機吊掛下山。

有山友在臉書社團《登山借問站》發文表示，山友墜落，及時奮勇搭救要靠的是繩索，千萬千萬不能僅靠雙手！因為自身的踩點、負重、支撐穩定度……等，都難以確保。

不過眾多其他山友則回應：「當下反應一定是拉」、「大家都知道要靠繩索可事發當下本能的去拉去搭救是身體身理自然反應當下只不過是一秒的思考能力 領隊何嘗不知呢⋯⋯換做任何人相信也會如此」、「重感情的人（責任歸屬問題為救人情急之下）我想！隊長腦海裡面是空白的～沒時間考慮，直接伸手救人」、「雖然是這麼說，不過，說真的，當看到周遭有人失足時，多數人還是會下意識的伸手去抓」。

還有山友提醒：「最保險的方法，就是雪季避開要攀爬有斷崖的山岳」、「要養成通過困難地形繩索，吊帶，鉤環，普魯士確保的觀念」、「要靠自己帶去的新繩索，不能靠一直綁在那邊風吹日曬雨淋的繩」。