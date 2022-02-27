俄羅斯揮軍攻進烏克蘭，烏克蘭人民無不挺身而出捍衛家園，前選美皇后、烏克蘭小姐蕾娜（Anastasia Lenna）日前在她的IG公開身穿軍裝的舉槍照，儘管該照片中她只是穿著漆彈裝，但她對如何使用武器早已不陌生；而她也表態願意跟隨國家腳步，站到第一線進行武裝抵抗，並呼籲民眾捐款給烏克蘭軍隊。

根據英國《每日星報》報導，前選美皇后蕾娜現年29歲，擁有姣好外貌的她在IG擁有9.4萬粉絲；根據她過去參加選美比賽的簡介，蕾娜曾就讀基輔斯拉夫斯提克大學（Slavistik University）的市場行銷與管理學系，畢業後在土耳其擔任過模特兒與公關經理，學霸級的她更能說5種語言，並且曾經擔任口語翻譯。

從蕾娜的社群動態中不難發現，她平日就愛好漆彈或射擊類運動，經常在IG發表「軍裝照」或「持槍照」，展現出堅強剛毅的一面。面對俄羅斯對家鄉烏克蘭的侵門踏戶，蕾娜更率先站出來PO出自己的舉槍照，呼籲大家一同支持烏克蘭。蕾娜也在限時動態中貼出武裝士兵封鎖道路的照片，並用英文寫下：「所有穿過烏克蘭邊境企圖入侵的人都會被解決！」她也稱讚烏克蘭總統澤倫斯基是「一名實在且堅強的領導人」。

自從俄羅斯武力正式入侵後，蕾娜不斷在網路上呼籲民眾為烏克蘭軍隊捐款；不只號召群眾，蕾娜甚至捨棄她原本五光十色的模特兒生活方式，決定勇敢地走上戰場；在過去數年裡，蕾娜經常穿著全套的軍事裝備在戶外與室內的練習場自我訓練，如今她則希望這些經驗能夠實際派上用場。

另一篇貼文表達了她對烏克蘭迄今為止的抵抗感到自豪，她說據情報顯示，俄羅斯已經失去了比普丁所預期的更多的士兵。蕾娜表示：「我們的軍隊正在英勇作戰，北約應該​​接受烏克蘭的加入。」她呼籲她的追隨者拆除所有路標，以使入侵部隊更難穿越烏克蘭，她的號召標語寫著：「把全烏克蘭所有道路的路標拆除，讓敵人難以聯繫或確定地形，讓我們幫助他們直奔地獄。」