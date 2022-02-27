八三夭今舉辦《顛倒世界》專輯簽唱會與慶功。（不搖就滾提供）

八三夭今（27日）舉辦《顛倒世界》專輯簽唱會與慶功，並宣布將於8月20、21日二度攻蛋喜訊。今天迎接37歲生日的主唱阿璞也和歌迷分享慶生喜悅，不僅團員們為他準備蛋糕，女友蔡黃汝也提及送上祝賀，阿璞難得正面回應戀情，表示：「她要拍戲，有送我蛋糕，跟我說生日快樂。」笑說自己個性內向、不習慣過生日，會覺得有點尷尬。

八三夭今一連獻唱〈顛倒世界〉與〈我不需要每一個人都愛我〉，人潮差點癱瘓西門町交通，簽唱會恰巧遇阿璞生日，他特別許願今年事業有所突破，尤其自立門戶後壓力一肩扛起，自許接下來有更亮眼的表現。

他們原定去年攻蛋，無奈受到疫情影響改為線上演出，坦言隔著螢幕聊天猶如隔靴搔癢，很不過癮，非常想念大家的尖叫聲和笑臉，特別期待8月二度攻蛋，至於屆時將準備什麼驚喜？阿璞搶先透露演唱會主題延續新專輯末日世界概念，預計安排主題性更強、有別於以往的節目。

《顛倒世界》是八三夭自立門戶後首張作品，特別邀請柯佳嬿、周湯豪、玖壹壹等好友合作，團員們自嘲朋友都被用完了，笑說：「八三夭為你示範如何用一張專輯嚇跑所有朋友。」雖做唱片回不了本，但他們近期商演、代言邀約不斷，虎年開春已接下4支代言，粗估進帳破千萬，人氣依舊紅不讓。