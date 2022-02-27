炎亞綸（左）今晚主持直播節目，中午的彩排記者會開心訪問戴愛玲。（三立提供）

炎亞綸接下直播節目《Live ASIA超級週末現場年度盛典》主持棒，與歌手戴愛玲今（27日）中午出席彩排記者會，戴愛玲現場演唱〈我不委屈〉，並開玩笑說：「比起線上與粉絲互動，更害怕被炎亞綸問奇怪問題。」透露會邀炎來當演唱會嘉賓，強調「他說好要來，不許黃牛」。

炎亞綸去年以《36題愛上你》獲頒金鐘綜藝節目主持人獎，今天提到今年電視金鐘獎頒獎典禮，綜藝及戲劇將首度分2天舉辦，他的觀點和一般藝人不同，擔心要走2次紅毯，等於妝髮、服裝都要準備2份，除此之外，他贊同金鐘變革，認為戲劇、綜藝背後都有很辛苦的人，獎項分越細越能發掘人才，讓更多人了解影視產業，政府也能配合學校培育更多的人才。

他經營的網路節目《IconiA》日前邀請《蝙蝠俠》導演Matt Reeves（麥特李維斯）對談，首度訪問好萊塢電影相關人員，在等待訪問的過程中，並沒有同為藝人的特權，一樣要排隊等待。

他直言是近期最困難的任務，「因為全程都要用英文，沒有翻譯」，笑說：「終於懂記者的苦了！」他也做足功課，訪問前還特別用心準備訪綱，沒想到因為太擔心會延遲，跳過了很多問題沒問到，但表示對自己的表現算是滿意的。

被問到為何經常神出鬼沒在各大社群媒體，炎亞綸笑說：「沒有吧，是大家太關注我了！」表示只是掌握演算法，「你去留言可能吸引到不同族群，大家對你的既定印象越窄，越有機會發展，大家對我的印象是偶像，當我出現在比較接地氣的網路話題時，可以讓大家看到不一樣的我。」他坦承一天花很多時間在上網，認為跟網友互動很有趣。

最後，他透露最近剛開鏡，隔1年再進劇組，表示「有點忐忑」，將演出類似《慕光之城》吸血鬼的角色，「因為台灣很少拍這類的戲，所以想挑戰看看」。對於戲劇圈、唱片、主持界，他說：「我覺得有機會來就去感受，不管好壞就盡力去做。」

三立電視與專業演唱會製作團隊「必應創造」共同製作「Live ASIA超級週末現場年度盛典」今（27日）晚7時於Yahoo TV、三立新聞網、Vidol、Vidol Youtube等直播，節目集結神棍樂團、ALL IN 5、魏嘉瑩、周蕙、小宇、閻奕格、陳勢安、陳芳語、戴愛玲、畢書盡等10組藝人演唱。