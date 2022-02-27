基隆基金二、三路傍晚6點再次實施調撥車道，並加派員警疏導。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市警察局為紓解基隆基金二、三路車流，計畫於228連假試辦彈性調撥，今(27)日因雙線車流多，直到下午5點多往萬里方向車輛才明顯減少，交通隊於傍晚6點再次實施調撥車道，並加派員警疏導。

交通隊指出，依據基金公路（台2線）指標52K車輛偵測器資料顯示，下午4點，基隆往萬里方向每小時約2578輛，萬里往基隆方向每小時約3172輛，雙向車流量大；約莫下午5點多，天色逐漸昏暗，往萬里車輛大幅減少，決議於傍晚6點實施調撥車道，紓解從萬里往基隆車流，並持續使用空拍機掌握路況。

基金二、三路常因龐大車流導致嚴重塞車，為有效紓塞車問題，基隆市警察局今年228連假進行彈性調撥車道，每日下午4時到8時，萬里往基隆方向增加1車道，昨首日試辦引發民怨。有民眾在臉書上表示，往萬里方向縮減成一線道，不僅機車族鑽來鑽去危險，台62隧道內也塞的動彈不得，他提及，自己住在武隆街，原本返家只需5分鐘車程，昨天卻開了40分鐘。

另名網友指出，基金二、三路有大車、公車，下午4時到晚上8時還有2次垃圾車，只有一條車道要做那麼多事「不塞爆才怪」，他說，昨天倒垃圾垃多等了20分鐘，不敢想像一堆公車陸續停站，後面會塞成怎麼樣。對此，交通隊表示，將加派員警疏導交通。

有民眾則認為，基金二、三路長年塞車，第一次有權責單位願意出面改善問題，盼警局能持續測試，讓未來遇上假日、連假不再塞車。基隆市議員林沛祥提及，以後若如此重要交通政策，應及早說明，加強意見溝通，讓更多民眾有時間反應。

立委賴品妤指出，昨天接到許多金萬民眾、基隆民眾反映，不僅萬里往基隆方向塞車依然嚴重，基隆往萬里方向只剩一車道，更是寸步難行，希望地方政府能重新檢視在基金二、三路實施調撥車道的效益。

賴品妤說，她與立委沈發惠、新北市議員張錦豪也曾共同提出，新建一條由國道三號另闢道路繞過基隆安樂區銜接金山萬里的方案。目前再在交通部公路總局進行「台62線（七堵）延伸萬里及金山」可行性評估，希望中央審慎思考。