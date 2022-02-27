The sanction nobody is talking about. Russian users who attempted to visit pornhub were quite literally cockblocked by a message that told them that the content has been stopped along with a Ukranian flag and message of Ukranian support #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion pic.twitter.com/XdI75534JW — ┴HפIN⅄qʞƆ∀H (@root_nomad) February 25, 2022

I just visited Pornhub via a Russia IP, no such flag shown to me, just asking me to verify I am at the age of 18 through VK. pic.twitter.com/Pz1NVPRysl — Nousagi (@moonousagi) February 26, 2022

俄羅斯入侵烏克蘭震撼全球，包括美國、歐盟、等國家紛紛祭出制裁手段，現在網路還瘋傳，全球最大的成人網站「PornHub」也出手制裁，IP位址若是在俄國，連進該網站將只能看到烏克蘭國旗無法看片。雖然立即有網友用vpn實測，證實這是一則假消息，不過眾多網友仍打趣表示：「很有效的制裁」、「這絕對會引發第三次世界大戰」。

推特（twitter）25日開始流傳PornHub抵制俄羅斯的消息，聲稱IP位址在俄羅斯的網友，點進該網站只能看烏克蘭國旗，無法看片等訊息。不過立即有網友用vpn，以俄羅斯位址IP實測，發現能正常觀看，證實這是一則假消息。

律師林智群臉書轉貼PornHub抵制俄羅斯的消息，並發文：「不只是足球，連世界最大a片平台都抵制俄羅斯了，俄羅斯人點進去 只會看到烏克蘭國旗。#自己DIY吧你們」。立即有網友回應是假消息，還有網友表示「用vpn轉俄羅斯ip 還能看到欸，打仗歸打仗片片還是要看，俄羅斯當地民眾是無辜的」。

不過也有網友回：「很有效的制裁」、「連世界最大的和平組織都出手了，事情大條啦！」、「絕對會引發第三次世界大戰」、「這一招也真的夠絕的」、「這個比聯合國有用多了」。

不過若真遭情色網站封鎖，俄羅斯應該也不在乎，因為俄國2016年就曾封鎖過Pornhub，稱該網站散播情色資訊，違反了俄羅斯法令。