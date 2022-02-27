俄羅斯侵略烏克蘭，美國宣布予以制裁，「華盛頓郵報」等外媒報導，包括台積電在內的全球電腦晶片業者已開始停止向俄國銷售。台積電證實，「台積公司一向遵循全球適用相關法規，並將包含新宣布的出口管制規定。」

「華盛頓郵報」今天報導，拜登政府日前宣布制裁俄羅斯措施，將切斷俄國半數高科技產品進口，打斷其經濟多元化與支撐軍事的能力。

據了解，由於美方的反制俄羅斯措施，內容細項眾多，國內半導體業者目前對許多制裁措施需要仔細研究，另還有配合台灣政府規範部分也需研究清楚，以確保完全遵守。