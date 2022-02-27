6旬男吃豆腐險噎死 119線上指導救一命

63歲男子26日下午2時許在新北市淡水區第二漁港旁咖啡廳用餐時，卻被豆腐哽塞住呼吸道情況危急，一度失去呼吸心跳，消防局獲報立即透過線上指導逾9分鐘，期間由飯店員工與護理師家屬共同急救，成功從鬼門關前搶救生命。

消防局表示，獲報後立即派遣救護人員前往現場，119值勤員與高級救護技術員亦同步執行線上救護諮詢，並指導現場民眾CPR及AED使用方式，於線上指導逾9分鐘，期間由飯店員工與護理師家屬共同急救。

隨即淡水分隊救護人員到場接手急救，發現患者已無呼吸，經救護人員執行CPR急救，及使用喉頭鏡搭配異物夾，順利將異物排除，在下午2時31分男子恢復呼吸心跳，送醫途中更恢復意識且可正常對答，送往淡水馬偕醫院接受後續治療，成功完成救援。

消防局表示，本次救護案件，除家屬本身為護理人員具有急救常識外，第一時間協助救援的飯店員工曾受過急救訓練而具有急救能力，得以搶在黃金時間內為患者施救。

消防局也呼籲，市民應具備急救知識及技能，緊急撥打119報案時應保持冷靜、接受119專業人員詢問與指導，爭取寶貴救援時間，協助給予患者最需要的急救處置，以成功搶救生命，另忘記急救怎麼辦？AED在那裡？立即加入新北市政府消防局LINE官方帳號（https：／／lin.ee／q39L86L）輸入關鍵字也可以馬上告訴你如何急救。