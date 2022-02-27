57歲資深演員李國超日前突在臉書吐露心情很沮喪，接著又發文感慨：「老天爺您到底要降什麼大任於我，要我如此勞其筋骨！我真的覺得很悶了」，引發外界憂心發生何事，而他接受媒體訪問，坦言這半年來受一個傷口折磨，不但差點引發蜂窩性組織炎，還因此不良於行，讓他十分無奈。

據《TVBS新聞網》報導，李國超平常愛釣魚，某天回家突然發現腳的小拇指旁起了一個水泡，便把他戳破，事後就不在意，未料這個傷口開始變嚴重，一走路就會痛，就算多次去醫院做清創手術仍沒恢復，甚至痛到幾乎無法出門，讓李國超哀嘆：「不良於行真的很悶，也不能出門運動，整天待在家都快要發霉、長香菇了。」

李國超被腳傷折磨近半年。（圖／翻攝自臉書）

李國超對於傷口一直沒好轉，發文表示無奈。（圖／翻攝自臉書）

李國超透露還不清楚傷口感染明確原因，但猜想是自己年輕時出過車禍，右腳有裝人工關節，導致現在走路重心會稍微失去平衡，走久了腳會長繭，因此養成定期刮腳皮的習慣，認為與這習慣有關。

另外，李國超無奈表示因為這傷口，已經推掉許多工作，損失估計達6位數，而接下來若腳傷允許，會演出公視新戲，自己也會趕快讓傷口好起來，讓親友、粉絲別過於擔心。