上周傳出數位發展部長人選府院已內定由數位政委唐鳳出任，消息曝光後，知情人士透露，數發部籌備工作小組召集人、政委郭耀煌旋即心灰意冷，向蘇揆請辭但未獲批准，行政院仍極力慰留中。

知情高層證實，的確聽聞郭耀煌萌生辭意，但籌備工作仍在進行中，蘇揆應會希望繼續慰留郭耀煌，把數位部籌備工作做好。知情人士也說，在蘇揆召見唐鳳出任首任數發部長後，原本郭耀煌安排好的籌備會議就突然通知「喊卡」，顯然受到人事布局安排影響。

知情人士說，郭耀煌在小英總統第一任期曾入閣出任科技顧問辦公室委員兼執行祕書，後來又兼任資策會董事長，2017年9月初離開後，蘇揆2020年二度延攬入閣，首項重要任務就是籌備數發部，因此在獲悉籌備許久的數發部長人選不是他之後，角色尷尬，情何以堪，因此萌生去意。

郭耀煌目前擔任成大資工系特聘教授，對於台灣資通訊產業脈動非常熟悉，曾協助科技部長吳政忠規劃數位國家藍圖，對資通訊專業十分熟悉，資歷豐富，曾擔任教育部電子計算機中心主任，與中央有相當互動經驗，高層均肯定他的專業及資歷。