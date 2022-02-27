段鈞豪（左）跟黃尚禾這回飾演刑警。（星泰娛樂提供）

顏正國繼電影《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演後，再度執導演筒並親自主演新片《少年吔》，起初顏正國擔憂自導自演會分心，只希望擔任導演與編劇的角色，但電影製片湯湘竹認為，他就是演出片中出獄後努力想重新生活的更生人「少年」不二人選。

經湯湘竹極力說服後，顏正國終於答應演出，並找回同為更生人的回憶，顏正國說：「我很努力再進入這個以前曾經的我，希望大家觀影時可以用心去欣賞，一定會對台灣真實社會現狀另有一番體會。」主演另有黃尚禾、李千那、段鈞豪與張寗。

李千那也飾演刑警「雯子」。（星泰娛樂提供）

談及拍攝《少年吔》初衷，顏正國表示：「過去曾經受到許多人的幫助，這兩年前輩們卻接連離世，我一直想著能做些什麼？自己成立公司籌拍這部電影，單純想向《少年吔，安啦！》這部電影，和侯孝賢導演、張華坤製片這些叔伯長輩們致意！」顏正國透露侯孝賢30年前想藉由《少年吔，安啦！》把自己拉回電影圈，已故製片張華坤也自掏腰包推動他上健身房，盼透過運動、拍戲讓他脫離沉淪糜爛日子。

顏正國日前在社群公開《少年吔》部分片花測試水溫，短短幾天破2萬人支持引起討論，今公布正式定檔3月18日上映，同時發布正式預告及正式海報，是1部有別於《角頭2：王者再起》拍攝模式的作品，描述台灣底層社會刻劃人性的寫實電影。