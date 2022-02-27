隊史首度闖進UBA公開男一級8強的萬能科大，27日以77比52擊退台灣師大，目前3場賽事收下2勝1敗，在爭取4強資格上站在比較具有優勢的起跑點。

萬能教頭吳奉晟透露，自從球隊107學年UBA一級位居第13名、108學年掉到公開男二級後，和隊職員就立下要盡一切所能朝正確方向去建構球隊，讓球隊可以向一級看齊並成長為那樣優秀的隊伍，雖然過程很不容易，但學校也相當支持，讓球隊在發展上受到許多幫助，上季109學年在二級封王、獲得本季重返一級的機會。

對於回到一級舞台，吳奉晟坦言保級成功已經達標，8強已經是隊史新猷，對於4強不敢想太多，先盡力完成8強賽的任務，若幸運前進4強，就希望大家盡情享受舞台。

萬能科大陣中也有不少外籍好手助拳，吳奉晟表示：「雖然是外籍生，但學生籃球不是職業賽，這些來自其他國家的球員當初來的時候也只是一班學生，都是在他們原國家沒有大學隊吸收，來到這裡都保持謙虛的心不斷學習，教練團也是一路幫助他們吸收籃球觀念、經驗，絕對不是沒有付出努力才這麼優秀。」

吳奉晟並說，也是照規矩網羅外籍球員一起打拚，這些外籍生也有追逐籃球夢的渴望，雖然有來自美國、日本、馬來西亞使用多種語言，平常溝通也建立出屬於萬能科大籃球隊的語言，他認為這個球季是值得回憶的故事，期許球隊透過本季的經驗，努力成為有實力的UBA公開男一級隊伍。

此役萬能科大張傑瑋貢獻22分、11籃板、5助攻，蓋比19分、20籃板，隊長陳奎恩贊助10分；台灣師大僅董永全得分達雙位數，留下14分。

萬能科大蓋比19分、20籃板。（大專體總提供）