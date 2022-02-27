烏克蘭前總統霸氣參戰 身後士兵1動作逗笑網友（Sky News）

俄羅斯揮軍入侵步步逼近烏克蘭首都基輔，烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也挺身而出，拿著AK-47突擊步槍現身在基輔街頭，誓言與前線烏克蘭士兵保衛家園，國際媒體爭相採訪，但波洛申科在一段訪問中，身後士兵卻出包掉彈匣，只能憋笑偷偷裝回，畫面逗笑台灣網友。

波洛申科昨天接受英國媒體《Sky News》訪問，站在右後方的士兵手持AK-47步槍，但在直播訪談剛開始就不慎掉落彈匣，發出的聲響也讓波洛申科一度回頭確認，只見出包士兵表情變得慌張，鄰兵幫忙撿回彈匣，出包士兵一邊憋笑一邊假裝若無其事，偷偷摸摸花了2分鐘才裝回彈匣。

後方士兵出包掉下彈匣，憋笑面對鏡頭，表情超有戲。（圖翻攝YouTube／Sky News）

士兵從鄰兵手中拿回彈匣後，緊握彈匣想要默默裝回去。（圖翻攝YouTube／Sky News）

彈匣一直裝不回去，讓士兵忍不住低頭查看。（圖翻攝YouTube／Sky News）

士兵摸索2分鐘後，終於成功裝回彈匣。（圖翻攝YouTube／Sky News）

這段直播畫面被轉發PTT論壇，烏克蘭士兵噴裝引起鄉民討論，「笑死，準備洞8了」、「完了完了，要被洞八到退伍了、「表情超有戲」、「他還用手遮起來」、「旁邊的老兵一臉無奈XDD」、「這在台灣會幹到飛起來」、「哈 確定不是豆豆先生嗎」。

還有網友聯想到台灣軍教片的劇情，「這不就是我們的軍教片嗎」、「《號角響起》即視感」、「第三營第三連」、「臨演喔，笑死」，也有人指出噴裝士兵不是正規軍，應該不會被懲處，「這服裝不是烏克蘭正規軍服裝，應該是民兵」、「民兵ok啦」。