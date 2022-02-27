日前霧台衛生所因新冠疫苗冷藏運送過程問題，導致46位民眾接種到有效力疑慮疫苗，經專家會議討論後，認定效力無虞，不需重新接種；但屏東縣政府追查發現，其中一人竟與去年11月在東港安泰醫院醫護意外混打疫苗也有關聯，有民眾直呼，從海邊到山邊都被他遇到，「這機率可以去買樂透了！」

屏縣府衛生局表示，日前因霧台衛生所員工未依疫苗領取標準作業流程，使疫苗在運送存放過程中，有24小時沒有溫度監視，又未在第一時間通報，而導致將效力有疑慮疫苗接種至民眾身上。

衛生局副局長張秀君表示，經衛福部啟動專家會議，在眾人討論過後，確定這批疫苗效力沒有問題，因此不需要重新接種；同時相關單位也緊急成立關懷小組，針對46人健康關懷持續14天及提供服務專線，並由衛生所主任親自拜訪說明。

不過早在去年11月，東港安泰醫院就曾因醫護領錯藥又未落實「三讀五對」，錯把88名要打莫德納第二劑的長輩打成AZ，但經訪談發現，霧台鄉公所掌握46人名單中，其中一名七旬老翁竟與安泰醫院88人列管名單重疊，這發現意外讓人關注。

除了屏東縣2次疫苗施打瑕疵案件都被他遇到，機率極低外，令人匪夷所思的是，男子第二劑施打疫苗地點在東港、第三劑卻在霧台衛生所，兩地距離約60公里，為何打個疫苗要從海邊至山邊？

對此，老翁解釋，自己住東港、但有親友在霧台鄉，才會相約一起打第三劑，無奈又遇到烏龍事件，自己也很無奈。有民眾直呼「這種機率低到真的可以去買樂透」。

張秀君表示，目前該名老翁經每日健康追蹤，身體均無大礙。且衛生局在此次事件後，特地通令全縣33鄉鎮市衛生所，務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，已完成各衛生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。