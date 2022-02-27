俄烏兩國開戰震驚全球，日前俄軍佔領車諾比核電廠，經觀測輻射值飆升29倍，原能會解釋，主要是因為重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故污染土壤所造成，但IAEA強調此數值雖然偏高，仍在輻射管制區可控範圍內，不會對公眾造成危害。

昨(26)日有媒體報導「俄羅斯佔領車諾比核電廠，輻射值增加29倍飆升至93000微西弗」，內容為參考國外學者推特(twitter)內容，原文內容提及在核電廠燃料池輻射值最高達每小時93000nSv，nSv單位是奈西弗(10負9次方西弗)，與我們常用環境輻射測量單位微西弗(10負6次方西弗)相比較，差了1000倍。所以原文所述的93000奈西弗，換算為微西弗，應為93微西弗。

原能會表示，經原能會查證國際原子能總署(IAEA)2月25日於官網發表聲明，由烏克蘭核安監管當局通報，車諾比電廠附近周圍輻射值高達每小時9.46微西弗，主要是重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故污染土壤所造成的，但IAEA強調此數值雖然偏高，但仍在輻射管制區可控範圍內，不會對公眾造成危害，目前原能會全國63座即時環境輻射監測站監測數據顯示，國內環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切均無異常。

原能會指出，IAEA於2月26日再次於官方網站發表說明，表示目前烏克蘭監管當局(SNRIU)通報境內4座核電廠15個機組仍保持穩定正常運轉。IAEA仍對烏克蘭局勢表達關切，嚴正呼籲各方應避免採取任何對核設施安全運轉造成危及的措施與行動，再次強調任何武裝攻擊或威脅和平目的之行動，都有可能對人類健康和環境造成影響。

原能會經查歐盟環境輻射監測網(REMon)即時監測數據，目前烏克蘭以外相關國家環境輻射值尚無明顯異常，原能會輻射偵測中心全國63座即時環境輻射監測站顯示，目前國內環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切無異常，原能會輻射偵測中心也會加強空氣取樣與放射性落塵分析，請民眾放心。