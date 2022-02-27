俄軍入侵烏克蘭後，讓北京面臨著外交上的困境，任何指稱他們為支持莫斯科而背叛中國外交政策核心原則——國家主權神聖不可侵犯——的說法，都讓他們深感憤怒。陸媒費盡心思咬文嚼字，將「入侵」稱為「軍事行動」，將「俄烏戰爭」改稱「烏克蘭局勢」，雖然俄羅斯因此受到更多西方國家的制裁而必須更加依賴中國，但政治利益與外交原則方衝突卻讓北京左右為難。

美媒《紐約時報》在一篇分析文章中指出，中共官方在俄烏戰爭上的立場受到全球關注，中方雖然呼籲談判，但仍對俄羅斯的入侵行動給予合理化的解釋，雖然如此，俄羅斯明顯的入侵舉動還是令北京進退兩難。

報導說，中國長期以來都聲稱美國和其他西方大國不斷踐踏他國，只有中國才是主權獨立真正守護者，尤其是針對貧窮國家。普丁也明白，在美中對抗的情勢下，中國會與聯合國對俄羅斯的譴責保持距離。

報導認為，普丁以軍事力量解決烏克蘭危機時，中俄之間日益擴大的經濟聯繫也也提高了中共的影響力。西方國家對俄國實施制裁，俄羅斯在經濟上會比以往任何時候都更需要中國。

許多專家和前外交官都表示，除非烏克蘭危機得到解決，否則中國還是會繼續在言辭上費盡心機，在支持俄羅斯和對民族國家主權神聖的承諾之間極力尋求平衡。但如果戰爭擴大並持續下去，中國含糊其辭可能會在外交上造成嚴重的後果。

報導表示，北京的立場已經激怒了一些西歐領導人，同時加劇了美國對中國的不滿。傳統上與北京關係密切的亞非國家都譴責了俄羅斯的行動，支持所有國家主權完整的外交籌碼可能會受到貶損。「長遠看來這種前後立場不一對中國是有害的」，時事通訊刊物《中國內參》的評論員倪凌超表示，「「它不僅破壞了中國一貫堅持的外交原則，也使它更難將自己塑造成一個負責任的大國」。

德國波恩大學全球研究中心主任辜學武表示，中國認為這場戰爭是因為美國不尊重俄羅斯的國土安全，因此俄國入侵行動是自衛行為。但大陸網路上對此說法有許多不同意見，微博上評論寫道，「烏克蘭是主權獨立的國家，它想加入北約歐盟那是它的自由，別人無權干涉。」。

報導指出，與大多數國家相比，中國更為強調國家主權高於一切，包括高於人權標準，在台灣問題、南海爭議與網路審查等許多議題上也是如此。但是要如何解釋這種原則與他們在烏克蘭問題上的立場一致，中國並非沒有先例，例如2014年，俄佔領烏克蘭的克里米亞時，中國在聯合國對俄譴責案上投了棄權票，但也從未正式正式承認俄羅斯對克里米亞的主張。2008年俄軍佔領喬治亞領土，中國也使用類似的騎牆策略。

不過，曾擔任美國助理國務卿、現任加州大學聖地亞哥分校21世紀中國中心主任謝淑麗(Susan Shirk)說道，冬奧開幕前將習近平與普丁緊緊綁在一起的那份中俄聯合聲明之後，美國和其他國家必然會對中國縱容俄羅斯侵略的態度進行懲罰，中國也更難向世界表明它不支持俄羅斯的行動。