俄羅斯入侵烏克蘭，已進逼首都基輔。根據保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」曾預言「一切都會融化，就像冰一樣，只有一個保持不變，就是弗拉基米爾(普丁)的榮耀，俄羅斯的榮耀，它帶來的受害者太多了。沒有人能阻止俄羅斯，一切都會被他從路上除掉，沒有剩下來的東西，會成為世界的主宰」。資深媒體人江中博表示，他終於看懂龍婆所說的預言，讓人毛骨悚然。

江中博27日在《57新聞王》節目中認為，俄羅斯對烏克蘭的軍事部署，有絕命的盤算，西方媒體說車諾比淪陷了，為何要占領它，讓大家感到擔心，西方的媒體還特別講到，稱有測到他們的輻射值正在升高。

江中博接著質疑，俄羅斯所有的軍事部署，可能不是衝著烏克蘭的首都，或是重要的城市而來，主要是針對烏克蘭境內重要的核能發電與核子設施。其實普丁真正的算盤，是藉由他的地面部隊7條進攻路線，去占領烏克蘭境內的核能設施、核電廠。先占領車諾比，主要是要下馬威，而占領車諾比，等於占領了核廢料，也許就可以利用核廢料當成一種武器，來攻擊歐洲。

針對龍婆的預言「一切如冰融化……」。江中博質疑，讓人毛骨悚然的是，核武、核廢料、核能等這些東西，普丁可能會拿來作為向世界威脅與稱霸甚至宣戰的一個武器。比如龍婆說的「一切都會融化」，如果由普丁發動爆發核子戰爭，當然它就會像水一樣蔓延，它是無形的，是看不到的會融化、會像冰。江中博說，他終於看懂龍婆所說的預言，龍婆所指的是戰爭發動的武器，會像水一樣的蔓延，這絕對不是步兵、也不會是空降、也不是導彈，可能是核生化武器。

江中博接著質疑，龍婆說只有「普丁的榮耀」保持不變。因為受害者太多，如果對烏克蘭的戰爭96小時就攻下來，死傷不會太多，可是若受害者太多，只有一個可能，就是核汙染。(民俗迷信僅供參考)