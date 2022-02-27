美國《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，歐美政府25日宣布對俄羅斯科技出口管制措施，包括台積電在內的全球電腦晶片業者已開始停止向俄國銷售。

報導引述消息人士表示，台積電已完全停止供貨予俄國及其供應商，同時仔細研究制裁措施，確保完全遵守。台積電在聲明中指出，公司「將致力遵守剛宣布的新出口管制規定」。

知情人士表示，台積電不再製造出貨的晶片，是在俄國設計的Elbrus品牌半導體。

英國國防情資公司詹氏公司（Janes）的電子學專家提科斯（Kostas Tigkos）表示，俄國軍事與安全部門在部分運算用途上採用Elbrus晶片，他形容，失去台積電的晶片協助，對俄國而言不啻為「重創」。

另外，俄國政府亦鼓勵大型國內企業與銀行使用Elbrus晶片，因為是在俄羅斯設計。

拜登政府表示，盟邦這項禁令是為了阻斷俄羅斯航太與海洋產業中的軍事等高科技買家的貨源，而非封鎖消費性電子產品的供貨。

總部在美國紐約的晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）也說，已開始遵守制裁措施。格羅方德的全球政府事務與貿易主管萊曼（Karmi Leiman）表示，公司有套制度能檢討並封鎖禁止向俄國輸出的銷售，不過這家公司對俄國買家的銷售額「不大」。

英特爾（Intel）也說，「將遵守所有出口規範和制裁」，包括針對俄羅斯的新出口管制措施。